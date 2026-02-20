Ospedali umbri un holter di nuova generazione e un ecografo multidisciplinare | le donazioni

Il “San Matteo degli Infermi” di Spoleto riceve una donazione importante: un holter di nuova generazione e un ecografo multidisciplinare. Questi apparecchi moderni saranno utilizzati dal personale medico per diagnosi più accurate e interventi più rapidi. La donazione arriva da un’associazione locale che vuole migliorare le cure offerte ai pazienti. I macchinari saranno installati entro la fine del mese e subito messi a disposizione dei medici. La comunità locale si aspetta un miglioramento nelle prestazioni sanitarie del presidio.

Due importanti doni per la Pediatria di Orvieto e per la cardiochirurgia di Spoleto: ecco i benefici e le migliorie per la diagnostica dei pazienti Nuovo importante macchinario donato al "San Matteo degli Infermi" di Spoleto che sarà a disposizione dei professionisti della direzione medica di presidio e del servizio cardiologico. Si tratta di un utile dispositivo ECG Holter a 12 derivazioni che consente di registrare un elettrocardiogramma completo per almeno 24 ore: è stato donato dall'associazione di promozione sociale "Giovanni Parenzi", guidata dal presidente Piero Meduri. "A differenza dell'Holter tradizionale, che si limita al conteggio e alla classificazione di base del ritmo – secondo la responsabile del servizio di Cardiologia Serenella Conti – la configurazione a 12 derivazioni fornisce una visione a 360° paragonabile a un ECG standard, ma estesa sulle 24-48 ore.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Pediatria, donato un nuovo ecografo di ultima generazione Leggi anche: Ospedali in rete e team multidisciplinare per l'assistenza ai pazienti con malattie rare: il modello dell'Asl Bari Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'Aquila, Banca del Fucino dona un EEG Holter all'Ospedale San Salvatore; L'Aquila, da Banca del Fucino un EEG Holter all'ospedale San Salvatore. Umbria. Grillo: Invieremo task force in tutti gli ospedali della Regione. E poi sollecita il Parlamento: Calendarizzare a breve ddl su nomine managerIl Ministro della Salute al termine della riunione dell’Unità di crisi permanente del Ministero riunitasi dopo la bufera giudiziaria che ha travolto la Regione annuncia l’imminente invio degli ... quotidianosanita.it L’Aquila, da Banca del Fucino un EEG Holter all’ospedale San SalvatoreL'AQUILA (ITALPRESS) - Banca del Fucino, insieme alla società Berti 1 Srl, ha donato un sistema EEG Holter di ultima generazione all’Ospedale San Salvat ... italpress.com CONCORSO 122 POSTI OSS UNIFICATO OSPEDALI UMBRIA sad.05/03/2026 - facebook.com facebook