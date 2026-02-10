’Amori d’autore’ leggendo Oscar Wilde

Oggi alle 17, nella biblioteca Chelliana, si terrà un incontro con Antonella Vezzosi dedicato all’amore e alla scrittura di Oscar Wilde. La serata si concentrerà su come Wilde ha affrontato il tema dell’amore nascosto e non detto nei suoi scritti. L’appuntamento, aperto a tutti, vuole far scoprire il lato più intimo e coraggioso dello scrittore irlandese.

Oggi alle 17 nell'aula magna della biblioteca Chelliana avrà luogo l'incontro con Antonella Vezzosi sul tema 'All'amore che non osa pronunciare il proprio nome. Oscar Wilde, De Profundis '. L'iniziativa, presentata da Fulvia Perillo e Letizia Stammati (nella foto), si inserisce nel percorso ' Amori d'autore ', organizzato dalla Società Dante Alighieri di Grosseto con l'associazione culturale 'Letteratura e dintorni'. Nell'oscurità della sua cella dentro il carcere di Reading, il drammaturgo irlandese Oscar Wilde ripercorre in una lettera le vicissitudini della sua storia personale, con "l'amore che non osa dire il proprio nome" e racconta come i salotti londinesi, le belle case ed i viaggi gli abbiano causato, nonostante il successo letterario, una condanna ai lavori forzati per due anni.

