Topolino celebra Oscar Wilde sul numero 3653 con Il Ritratto di Paperino GRAI e con il volume Oscar Wilde raccontato da Topolino

Nerdpool.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dei  125 anni dalla scomparsa di Oscar Wilde,  Panini Comics  si prepara a celebrare uno dei protagonisti assoluti della letteratura di fine Ottocento.  Topolino  3653  – disponibile in edicola e su  Panini.it  a partire da  mercoledì 26 novembre  – dà il via ai festeggiamenti in onore dello scrittore irlandese con l’imperdibile storia inedita  Il Ritratto di Paperino G.R.A.I., omaggio a  Il ritratto di Dorian Gray  scritto da  Tito Faraci  per i disegni di  Marco Mazzarello. Una versione ironica e sorprendente del celebre romanzo, in cui  Paperino, nei panni di un moderno Dorian Gray, si ritrova alle prese con un “ritratto fuori dal comune”, in un racconto che gioca con i temi dell’identità, dell’apparenza e del coraggio di guardarsi allo specchio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

topolino celebra oscar wilde sul numero 3653 con il ritratto di paperino grai e con il volume oscar wilde raccontato da topolino

© Nerdpool.it - Topolino celebra Oscar Wilde sul numero 3653 con “Il Ritratto di Paperino G.R.A.I” e con il volume “Oscar Wilde raccontato da Topolino”

Scopri altri approfondimenti

topolino celebra oscar wildeIn edicola Topolino 3653 in omaggio a Oscar Wilde - Le celebrazioni proseguono con nuovo TopoLibro da collezione, Oscar Wilde raccontato da Topolino (disponibile insieme al numero 3653 di Topolino), che raccoglie alcune tra le parodie Disney più ... Da msn.com

L'Irlanda celebra Oscar Wilde per i 125 anni della sua morte - A Dublino, al Museum of Literature Ireland (MoLI) dal 7 marzo fino al 1° ottobre sarà allestita la mostra- vanityfair.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Topolino Celebra Oscar Wilde