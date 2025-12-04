topolino celebra oscar wilde sul numero 3653 con il ritratto di paperino grai e con il volume oscar wilde raccontato da topolino

In occasione dei 125 anni dalla scomparsa di Oscar Wilde, Panini Comics si prepara a celebrare uno dei protagonisti assoluti della letteratura di fine Ottocento. Topolino 3653 – disponibile in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 26 novembre – dà il via ai festeggiamenti in onore dello scrittore irlandese con l’imperdibile storia inedita Il Ritratto di Paperino G.R.A.I., omaggio a Il ritratto di Dorian Gray scritto da Tito Faraci per i disegni di Marco Mazzarello. Una versione ironica e sorprendente del celebre romanzo, in cui Paperino, nei panni di un moderno Dorian Gray, si ritrova alle prese con un “ritratto fuori dal comune”, in un racconto che gioca con i temi dell’identità, dell’apparenza e del coraggio di guardarsi allo specchio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

