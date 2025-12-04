Topolino celebra Oscar Wilde sul numero 3653 con Il Ritratto di Paperino GRAI e con il volume Oscar Wilde raccontato da Topolino
In occasione dei 125 anni dalla scomparsa di Oscar Wilde, Panini Comics si prepara a celebrare uno dei protagonisti assoluti della letteratura di fine Ottocento. Topolino 3653 – disponibile in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 26 novembre – dà il via ai festeggiamenti in onore dello scrittore irlandese con l’imperdibile storia inedita Il Ritratto di Paperino G.R.A.I., omaggio a Il ritratto di Dorian Gray scritto da Tito Faraci per i disegni di Marco Mazzarello. Una versione ironica e sorprendente del celebre romanzo, in cui Paperino, nei panni di un moderno Dorian Gray, si ritrova alle prese con un “ritratto fuori dal comune”, in un racconto che gioca con i temi dell’identità, dell’apparenza e del coraggio di guardarsi allo specchio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Scopri altri approfondimenti
DISNEY www.afnews.info segnala: https://amzn.to/3MfksxN - Topolino Gold celebra la festività più amata dell’anno con una nuova accoppiata di storie disegnate da Romano Scarpa e scritte da due grandi decani del fumetto Disney: Paperino e il Natale spazia - facebook.com Vai su Facebook
In edicola Topolino 3653 in omaggio a Oscar Wilde - Le celebrazioni proseguono con nuovo TopoLibro da collezione, Oscar Wilde raccontato da Topolino (disponibile insieme al numero 3653 di Topolino), che raccoglie alcune tra le parodie Disney più ... Da msn.com
L'Irlanda celebra Oscar Wilde per i 125 anni della sua morte - A Dublino, al Museum of Literature Ireland (MoLI) dal 7 marzo fino al 1° ottobre sarà allestita la mostra- vanityfair.it scrive