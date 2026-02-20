Oscar Duarte ha interrotto la conferenza stampa con un commento in inglese, rivolto a Hitchins, dopo aver ascoltato alcune sue parole provocatorie. L’atleta ha reagito con un insulto diretto, attirando l’attenzione di tutti i presenti. La scena è avvenuta pochi minuti prima del weigh-in ufficiale, creando tensione tra i due combattenti. L’incidente ha fatto salire il livello di aspettativa per il prossimo match tra i due pugili.

La conferenza stampa che anticipa la sfida per il titolo dei pesi junior welter ha offerto un momento decisivo: Oscar Duarte interrompe il flusso in spagnolo e rivolge un insulto diretto in inglese a Richardson Hitchins. L'episodio ha spinto la discussione dal registro sportivo a quello personale, impostando un contenuto di alto impatto psicologico in vista del match. Durante la conferenza, Duarte ha smesso di utilizzare la lingua madre e ha scelto l'inglese per l'affondo, mirando a un messaggio diretto senza la necessità di traduzione. Il gesto ha reso immediatamente chiaro il tenore della sfida e ha fissato la cornice di una rivalità tesa sin dall'inizio.

© Mondosport24.com - Oscar Duarte passa all'inglese per insultare Hitchins

