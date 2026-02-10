Oscar Duarte si prepara a sfidare Richardson Hitchins in un match che promette battaglia. Duarte, giovane pugile emergente, punta a dimostrare il suo valore sul ring, mentre Hitchins cerca di confermare la sua posizione. La sfida si presenta come una vera e propria prova di forza e resistenza, con i due pronti a darsi battaglia fin dal primo round.

Linnetta di competizione tra pugili emergenti e una narrazione basata sull’impegno fisico: Oscar Duarte affronta Richardson Hitchins con l’obiettivo di imporre una pressione costante fin dalle prime campane, in un contesto che vede Duarte entrare in scena come avversario determinante per un campione imbattuto. La sfida è programmata come difesa volontaria di Hitchins e si svilupperà su una piattaforma internazionale, trasmessa in via principale su DAZN. Duarte arriva con una carica esperta maturata nel team di Robert García, pronto a mettere alla prova la solidità del campione sia sul piano della resistenza sia su quello della gestione del ritmo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Oscar Duarte prevede di travolgere Richardson Hitchins

Approfondimenti su Oscar Duarte

In vista della difesa del titolo IBF dei pesi junior welter, Richardson Hitchins si allena duramente per il prossimo incontro.

Richardson Hitchins ha perso spazio nel mercato della boxe.

