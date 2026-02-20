Oscar Duarte pronto a strappare il titolo a Richardson Hitchins

Oscar Duarte si prepara a sfidare Richardson Hitchins per il titolo IBF dei pesi welter leggeri. La causa della sfida è la vittoria ottenuta da Duarte nelle ultime tre gare, che lo ha portato al centro dell’attenzione. La partita si svolgerà domani sera in un’arena affollata, con migliaia di tifosi pronti a sostenere il loro favorito. Duarte ha dichiarato di aver studiato attentamente l’avversario, deciso a migliorare il suo record e conquistare il titolo. La sfida tra i due pugili si annuncia molto combattuta.

Alla vigilia del match che assegnerà il titolo IBF dei pesi welter leggeri, si consolidano le aspettative su una sfida che mette di fronte due protagonisti determinati a lasciare il segno nel panorama della divisione. L'attenzione è rivolta a Richardson Hitchins e Oscar Duarte, entrambi intenzionati a dimostrare lucidità, resistenza e precisione nelle fasi decisive della notte di boxeo. Durante la conferenza stampa finale, Hitchins è apparso visibilmente teso mentre fissava lo sfidante Oscar Duarte, classificato al terzo posto tra i contendenti. Il confronto in programma sabato sera non lascia prevedere una passeggiata per il campione: Duarte ha mostrato una predisposizione a incassare colpi pur di rilanciare la propria offesa, caratteristica che potrebbe costringere Hitchins a una gestione attenta del ritmo e della distanza.