Della Vite cresce | Adesso bisogna solo ritrovare la confidenza ma è un bel passo in avanti

Filippo Della Vite commenta i segnali di ripresa, sottolineando che bisogna ritrovare la fiducia dopo un periodo di difficoltà. La sua presenza nel gigante in Val d’Isera, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, rappresenta un passo importante nel percorso di recupero e consolidamento delle sue prestazioni.

Segnali di ripresa. Filippo Della Vite andava in cerca di risposte nel gigante in Val d’Isera (Francia), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Sulle nevi transalpine, l’azzurro aveva concluso al 25° posto la prima manche della prova tra le porte larghe e aveva l’opportunità su una pista non troppo rovinata dai passaggi di seguire le proprie linee con maggior facilità nella run-2. È quello che è riuscito a fare lo sciatore nostrano che, visto anche l’andamento della seconda manche sul pendio francese, sarà in grado di recuperare posizioni al termine della prova, interpretando questo appuntamento come un punto di svolta in positivo per il resto della stagione. Oasport.it

Carmen Longo. . Natale in vetrina presenta: Campisidrasi Tra i paesaggi di Agrigento, i vigneti e gli uliveti della famiglia Carlino si estendono in un territorio di straordinaria bellezza. Qui,ogni vite cresce nel rispetto della natura, dando vita a vini autentici - facebook.com facebook

#scacchi Cresce il movimento femminile italiano. Greta Viti e Kamilla Rubinshtein sono diventate Maestre @FIDE_chess. La notizia: facebook.com/share/p/19jjUz… x.com