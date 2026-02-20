Orrore alla casa alloggio La Collina di Gaiano | furto fallito ma i malviventi uccidono il cane dei ragazzi con fragilità

Ieri sera la struttura è stata oggetto di un tentato furto. Vogliamo dirlo chiaramente: i ladri non sono riusciti ad accedere all'interno. Non hanno portato via nulla di materiale, perché in una casa che ospita ragazzi con disabilità non ci sono tesori da rubare, se non la dedizione di chi ci lavora e la dignità di chi ci vive. Nella loro furia cieca e nel loro fallimento, hanno lasciato una scia di cattiveria gratuita che ci toglie il fiato. Per prepararsi il terreno a un colpo finito nel nulla, questi individui hanno scelto di avvelenare e uccidere il nostro cane, che non era solo un guardiano, ma un pezzo fondamentale della quotidianità per i nostri ragazzi e per i percorsi di Pet Therapy.🔗 Leggi su Salernotoday.it

