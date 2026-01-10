Furto a Marano malviventi rubano gioielli e soldi nella casa di una coppia

Nella zona di Marano, a nord di Napoli, si segnala un nuovo episodio di furto in abitazione. Una coppia residente nel quartiere di Città Giardino è stata derubata di gioielli e denaro da parte di malviventi. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nella zona, evidenziando la necessità di interventi e misure preventive efficaci.

È ancora emergenza furti in casa nell’area a nord di Napoli. Vittima dei topi di appartamento, questa volta, una coppia di Marano, residente nel quartiere di Città Giardino. Come racconta Il Mattino, Sergio De Filippis, 51 anni, e sua moglie Marwa si sono trovati di fronte a una scena devastante una volta rientrati nella loro casa . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Furto a Marano, malviventi rubano gioielli e soldi nella casa di una coppia Leggi anche: Marano, furto in casa: ladri sfruttano albero per entrare in casa, rubati gioielli e preziosi Leggi anche: Rapina choc in casa, il proprietario preso a pugni in faccia. Malviventi in fuga con soldi e gioielli La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ancora un furto a Salerno | ladri spostano le telecamere prima di entrare in casa. Furti a raffica tra Marano, Giugliano e Aversa: rubate anche le auto private dei carabinieri - A finire nel mirino dei ladri, negli ultimi giorni, non solo cittadini comuni ma anche ... msn.com

