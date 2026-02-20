Orlando | Alla riscossa Il correntissimo Pd con Augias si organizza e lotta per il No Segnali per Schlein

Andrea Orlando afferma che il Pd, ormai molto diviso, si sta riorganizzando con il sostegno di figure come Augias per opporsi alla riforma costituzionale. La sua dichiarazione arriva mentre il partito affronta divisioni interne e cerca di rafforzare la propria posizione contro le proposte del governo. Orlando ha sottolineato che il Pd si impegna attivamente nella campagna per il No, invitando anche altri a unirsi alla battaglia. La discussione si infiamma e coinvolge sempre più cittadini e leader politici.

Cara Schlein, ci siamo anche noi. "Correntissimo alla riscossa, a difesa della Costituzione", dice Andrea Orlando. Da Montepulciano a Roma, in campo per il referendum. Tra magistrati e giuristi, l'ospite d'onore, il super testimonial per il "no" è Corrado Augias, il più applaudito. "Ma è inutile che ci battiamo le mani tra di noi, tanto qui siamo tutti della stessa idea". Si sono dati appuntamento in via del Porto Fluviale, alle Industrie fluviali, un locale con programmazione progressista e bagni "all gender". Sala piena, è la prima uscita del correntissimo dopo il weekend toscano che ha battezzato questa maxi area, da Dario Franceschini a Roberto Speranza fino ad Andrea Orlando.