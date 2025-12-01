Csinistra | Orlando ' Pd guida della coalizione con Elly Schlein'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo deciso di promuovere un'iniziativa insieme. utile ad aprire una discussione nel Pd. Non è una corrente, è un luogo di confronto" per "mettere in fila un'agenda in vista della sfida che abbiamo davanti". Lo dice Andrea Orlando a Un giorno da Pecora su Rai Radio Uno sull'iniziativa di Montepulciano. E sulla scelta della premiership, quanto alle modalità "decideremo con gli alleati" ma, sottolinea Orlando "quello che ieri è stato chiaro è che il Pd ritiene di poter guidare la coalizione e farlo con Elly Schlein".

