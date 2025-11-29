Orlando il forte | Difendiamo Mattarella no alla nuova legge elettorale Schlein forte ma si deve utilizzare il Pd Attacco al riformismo

Dal nostro inviato a Montepulciano. Che vi dobbiamo dire? E' il discorso più alto, più denso, il più applaudito qui a Montepulciano. E' di Andrea Orlando, Orlando il forte, Orland.

Una notizia forte, che coinvolge la comunità ternana. Il Prefetto di Terni Antonietta Orlando ha adottato due informative interdittive antimafia, la prima nei confronti di un consorzio che offre servizi integrati a Comuni, enti e imprese e la seconda per una società

Omicidio Piersanti Mattarella, Orlando: "Non fu solo mafia"/ "Arriveranno verità sul coinvolgimento politico" - Omicidio Piersanti Mattarella, dopo la svolta dell'arresto dell'ex prefetto Piritore parla Leoluca Orlando: "Non fu solo un delitto di mafia" Omicidio Piersanti Mattarella, si attendono nuove

Svolta nel delitto Mattarella. Orlando: non fu solo mafia. "Arriveranno altre verità" - Roma, 26 ottobre 2025 – I ricordi sono confusi e le certezze messe per iscritto negli atti ufficiali e ripetute ai magistrati della Procura di Palermo che, a settembre 2024 l'avevano sentito, hanno

Mattarella, difendere la libertà sempre, senza opportunismi - Ricordare è un seme di umanità che va sempre coltivato, perché contiene i valori fondativi della nostra comunità.