Torna il premio letterario Rocky Marciano Storie di Sport a Ripa Teatina dedicato ai racconti a tema sportivo

La Scuola Macondo – l’Officina delle Storie con Elisa Quinto e Sara Caramanico, il Comune di Ripa Teatina, guidato dal sindaco Roberto Luciani, e l’associazione Festival Rocky Marciano ets presieduta da Gianluca Palladinetti, annunciano l'apertura delle iscrizioni per la decima edizione del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

