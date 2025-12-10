PNE 2025 l’ospedale Spaziani di Frosinone tra le eccellenze italiane per la cura dell’ictus

Frosinonetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Programma Nazionale Esiti 2025 di Agenas ha riconosciuto l’ospedale Spaziani di Frosinone come una delle eccellenze italiane nella cura dell’ictus. Questo strumento annuale valuta la qualità delle prestazioni ospedaliere, confermando l’impegno e la competenza dell’ospedale nel trattamento di questa patologia complessa.

È stato pubblicato il Programma Nazionale Esiti 2025 di Agenas, lo strumento che ogni anno misura in modo oggettivo la qualità delle cure fornite dagli ospedali italiani. L’edizione appena diffusa, basata sui dati del 2024, ridisegna la mappa dell’efficienza sanitaria nazionale analizzando 1.117. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

pne 2025 l8217ospedale spazianiDieci anni dopo il DM 70. Il sistema migliora, ma l’Italia della sanità resta a più velocità. I dati del Pne 2025 - Quando gli standard da raggiungere sono definiti e misurabili, il Ssn riesce a fare passi avanti significativi sulla qualità dell’assistenza. Scrive quotidianosanita.it