Arezzo, 3 dicembre 2025 – e invita tutte le istituzioni coinvolte a una profonda riflessione: “Il nostro obiettivo è sempre quello di entrare nel merito e dimostrare la sproporzione tra i fatti e le restrizioni”. Preso atto dell'ennesimo, incomprensibile divieto di trasferta che proibisce a chi è residente in provincia di Arezzo di assistere alla partita di sabato a Livorno Orgoglio Amaranto prende una posizione ferma e chiara. Abbiamo sempre provato a combattere certe decisioni facendo ricorso al TAR contro delibere che ogni volta ledono il principio che in ogni stato di diritto dovrebbe essere dovuto a liberi cittadini che vivono da decenni una passione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Divieto di trasferta a Livorno, Orgoglio Amaranto annuncia il ricorso al Tar