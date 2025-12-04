Respinto il ricorso al Tar di Orgoglio Amaranto Resta il divieto per la trasferta di Livorno

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto la richiesta di sospensiva del decreto prefettizio con cui era stata interdetta la vendita dei biglietti per la partita di Livorno, in programma sabato alle 14.30, ai residenti in provincia di Arezzo. Contro questa decisione Orgoglio Amaranto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Respinto il ricorso al Tar di Orgoglio Amaranto. Resta il divieto per la trasferta di Livorno

