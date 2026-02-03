Stand-up comedy al Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure con Saso Zappia

Venerdì 6 gennaio al Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure si tiene una serata di stand-up comedy con Saso Zappia. L’attore e comico porta sul palco il suo umorismo, facendo ridere il pubblico con battute e storie divertenti. L’evento ha attirato molti appassionati di comicità, pronti a trascorrere una serata leggera e spensierata.

Venerdì 6 gennaio, al Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure, stand-up comedy con Saso Zappia.Come si supera l'ansia del fallimento? Che succede quando persino il tuo pusher vuole diventare padre prima di te? Ma soprattutto, quali sono i segreti per un'appagante intimità con il tuo.

