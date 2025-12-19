Guardia Salvatore Fiore espone alla Casa di Bacco
Comunicato Stampa Sabato l’inaugurazione della personale del maestro d’arte nell’Art Gallery di piazza Castello Sabato 20 dicembre alle ore 17 nell’Art Gallery della Casa di Bacco in piazza Castello a Guardia Sanframondi sarà inaugurata la personale del maestro d’arte Salvatore . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
