Olimpiadi estive 2036 in Italia? C’è l’idea Venezia

Venezia potrebbe ospitare le Olimpiadi estive del 2036, una proposta che sta facendo discutere. La causa principale riguarda la sua straordinaria bellezza e il patrimonio artistico, che attirano l’attenzione di molti. I promotori puntano a utilizzare i monumenti storici come sfondo per le gare, valorizzando così il territorio. La città si prepara a ricevere ulteriori valutazioni e incontri ufficiali per definire questa possibile candidatura. La decisione finale arriverà tra alcuni anni e coinvolgerà diversi stakeholder locali.

Come si dice in questi casi, l'appetito vien mangiando. Tra dieci anni, o forse anche tra quindici, l'Italia potrebbe ospitare i Giochi più spettacolari di sempre, almeno da un punto di vista della bellezza paesaggistica e architettonica. Secondo quanto detto nella giornata odierna dal Governatore del Veneto Luca Zaia durante un incontro con i media a Cortina d'Ampezzo, la volontà è quella di candidare la città di Venezia ed i territori limitrofi per ospitare le Olimpiadi estive del 2036 o del 2040. Un'idea che segue il trend di evento "diffuso", cominciato proprio con la rassegna a cinque cerchi di Milano Cortina 2026.