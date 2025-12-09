Arriva il Brt Così a Bari spariranno 3mila auto all’ora ma non tutti ci credono

A Bari si prepara l’arrivo del Brt, un sistema di trasporto che promette di rivoluzionare la mobilità cittadina. Con l’obiettivo di ridurre il traffico e migliorare l’efficienza, l’opera potrebbe portare alla scomparsa di 3mila auto all’ora. Tuttavia, non tutti sono convinti delle reali conseguenze di questa innovazione.

Un'opera destinata a modificare radicalmente non solo la mobilità urbana, ma anche le abitudini dei cittadini. La rete Bus Rapid Transit (BRT), in realizzazione a Bari, promette di stravolgere la vita quotidiana dei residenti nel capoluogo pugliese. I mezzi elettrici si muoveranno su percorsi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Carmen Consoli arriva al Teatro Team di Bari con il suo “Amuri Luci – Tour 2025” ce lo racconta la nostra Iolanda Pompilio - facebook.com Vai su Facebook

Il #RoadshowSACE arriva a Bari. Grazie a tutte le imprese presenti: attraverso ascolto e confronto possiamo sviluppare soluzioni concrete e rafforzare la competitività del #MadeinItaly sui mercati globali. Prossima tappa: Dubai #Energieperlexport @Palazzo Vai su X

A Bari arriva il «No Brt Day»: iniziative in strada e flash mob al Municipio 2 - L’avvento del Bus Rapid Transit, ovvero, il mezzo ecologico e sostenibile che rivoluzionerà il trasporto cittadino con quattro linee di raccordo e sarà realizzato ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it