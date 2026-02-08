Atletico col San Marino | Serve consapevolezza

L'Atletico Ascoli torna a giocare in casa dopo una buona prestazione contro l’Ostiamare. I giocatori sono più convinti e fiduciosi, pronti a dimostrare di poter fare bene anche questa volta. La squadra si prepara ad affrontare il San Marino con maggiore consapevolezza e determinazione.

Dopo l’ottima prestazione sul campo dell’Ostiamare, l’ Atletico Ascoli torna davanti al proprio pubblico con rinnovata fiducia e consapevolezza. Di fronte oggi alle 14.30 Llo stadio Del Duca ci sarà un San Marino profondamente rinnovato rispetto alla gara d’andata. Mister Seccardini ad Ostia avete giocato una grande partita. Quali indicazioni vi lascia questo pareggio? "C’è un po’ di amaro in bocca per come si era messa la partita, ma la prestazione è stata molto positiva. La squadra ha risposto con qualità, mostrando organizzazione, carattere e personalità. Siamo stati bravi a restare dentro la gara, a reagire allo svantaggio e a trovare il sorpasso già nel finale del primo tempo con coraggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

