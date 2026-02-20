Ora potete lasciarlo andare Bimbo con il cuore bruciato l’annuncio della mamma

Una madre ha annunciato che può lasciar andare il suo bambino, dopo settimane di preoccupazione per le ustioni al cuore causate da un incidente. La donna ha spiegato che, grazie al supporto dei medici e alla forza del figlio, finalmente si sente pronta a lasciarlo andare. La scena si è svolta davanti alle telecamere, mentre il bambino sorrideva timidamente tra le braccia della mamma. È stato un momento di grande emozione per tutti, segnato da un senso di sollievo e di speranza.

Ci sono parole che un genitore non immagina mai di dover pronunciare, eppure a volte arrivano all’improvviso, davanti a una telecamera. Una voce spezzata, un silenzio che pesa, e una comunità intera che resta appesa a un filo. A Napoli la speranza si è consumata giorno dopo giorno, fino a una decisione dolorosissima. >> Jannik Sinner, allarme rosso: cosa è successo davvero a Doha È accaduto durante Diritto e Rovescio, su Rete 4. In studio, la mamma Patrizia, affiancata dal suo avvocato, ha scelto di parlare del figlio: il bimbo trapiantato al Monaldi. E in diretta ha spiegato che la famiglia è entrata in una fase nuova, quella in cui non si rincorre più la guarigione, ma si prova almeno a proteggere il piccolo dalla sofferenza.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

