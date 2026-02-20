Bimbo trapiantato annuncio della mamma in tv | Non ci sono speranze ora potete lasciarlo andare

Patrizia, madre di un bambino trapiantato, ha annunciato in diretta televisiva che non ci sono più speranze di salvezza per il suo figlio. La donna, accompagnata dal legale, ha spiegato che la famiglia ha scelto di interrompere le cure e lasciarlo andare, dopo mesi di battaglie contro una malattia grave. La decisione ha suscitato grande commozione tra i presenti. La donna ha anche aggiunto che il bambino è già in fase terminale e che ora desiderano rispettare il suo desiderio di pace.

Napoli, l’annuncio che nessun genitore vorrebbe mai pronunciare arriva in diretta tv. Mamma Patrizia, affiancata dal suo legale durante la trasmissione Diritto e Rovescio, rompe il silenzio: «Abbiamo deciso di accompagnare il bambino alla fine della vita. Non è eutanasia». Una frase che pesa come un macigno e che segna l’inizio di una nuova, dolorosissima fase della vicenda del bimbo trapiantato al Monaldi. Dopo due mesi di calvario, la scelta è stata formalizzata: avviare una terapia clinica non finalizzata alla guarigione, ma esclusivamente ad alleviare le sofferenze. Il piccolo, sottoposto il 23 dicembre scorso a un delicato trapianto di cuore all’Ospedale Monaldi di Napoli, non si è mai realmente ripreso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bimbo trapiantato, annuncio della mamma in tv: “Non ci sono speranze, ora potete lasciarlo andare” Leggi anche: Bambino con il cuore bruciato, la mamma Patrizia in tv: «Per il mio piccolo guerriero non ci sono più speranze. Iniziate le cure per il dolore, ora potete lasciarlo andare» Leggi anche: Bimbo trapiantato a Napoli, mamma: “Per ora resta in lista” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bimbo trapiantato, annuncio della mamma in tv: Non ci sono speranze, ora potete lasciarlo andare; il bimbo del cuore bruciato non è più trapiantabile: il verdetto dei medici dell'ospedale Bambin Gesù; La denuncia della famiglia di un bimbo di 2 anni: Trapiantato cuore danneggiato nel trasporto, ora lotta per la vita; Bimbo trapiantato con cuore bruciato, medici: 'Grave ma stabile'. Bimbo trapiantato, annuncio della mamma in tv: Non ci sono speranze, ora potete lasciarlo andareLa famiglia ha deciso di accompagnarlo alla fine della vita, non è eutanasia: inizierà una terapia clinica finalizzata non alla guarigione,ma ad alleviare ... napoli.repubblica.it Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, si passa alla terapia per alleviare le sofferenzeIl bambino trapiantato con un cuore danneggiato ricoverato all’Ospedale Monaldi avrà un nuovo percorso che prevede l’alleviamento delle sofferenze, che non è l’eutanasia ma ferma l’accanimento terape ... ilmediano.com la Repubblica. . L’annuncio arriva in diretta tv: per il bimbo di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore risultato gravemente danneggiato inizia la terapia per alleviare le sofferenze e accompagnarlo alla fine della vita. “Tolta la sedazione, il bambino non si è - facebook.com facebook Bimbo trapiantato con cuore bruciato, la mamma: "È sempre più grave": in centinaia pregano a Nola sotto la pioggia x.com