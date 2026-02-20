Patrizia, madre del bambino con il cuore gravemente ustionato, ha raccontato in TV che il suo piccolo non ha più chance di sopravvivere. La causa? le ferite profonde e irreversibili al cuore, che lo hanno reso impossibile un secondo trapianto, come confermato dal comitato di esperti al Monaldi di Napoli. La donna ha chiesto di iniziare le cure palliative per alleviare il suo dolore, lasciando intendere che non ci sono più speranze di salvezza. La famiglia si prepara a affrontare il difficile addio.

«Abbiamo deciso di accompagnare mio figlio alla fine della vita, non è eutanasia, ma inizierà una terapia clinica non finalizzata alla guarigione, ma ad alleviare le sofferenza». Ad annunciarlo in tv è stata Patrizia, la mamma del bambino al quale è stato impiantato un cuore bruciato, che dopo il parere negativo da parte del Comitato di esperti a un nuovo trapianto, ha ormai perso ogni speranza. Il piccolo da due mesi sopravvive attaccato a un macchinario. Accanto a mamma Patrizia, l'avvocato Francesco Petruzzi precisa: «Quando è stata tolta la sedazione il bimbo non si è svegliato. È stata valutata una prognosi, senza ombra di dubbio infausta». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bambino con il cuore bruciato, la mamma Patrizia in tv: «Per il mio piccolo guerriero non ci sono più speranze. Iniziate le cure per il dolore, ora potete lasciarlo andare»

La mamma di Domenico: «Iniziate le cure per il dolore. Non ci sono speranze» | Il no a un nuovo trapianto: «Non sopravviverebbe»La madre di Domenico ha annunciato che sono iniziate le cure per alleviare il dolore del figlio, aggiungendo che non ci sono speranze di miglioramento.

Bimbo con il cuore “bruciato”, iniziato il percorso per il fine vita. «Inizierà le cure per il dolore. Non ci sono speranze»Un bambino con il cuore gravemente danneggiato ha avviato il percorso verso il fine vita, dopo aver ricevuto il via libera dall’ospedale Monaldi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.