Servizi straordinari nel quartiere Santa Rita | 290 persone identificate e 221 veicoli controllati

Nel quartiere Santa Rita, sono stati effettuati servizi straordinari di controllo, con l'identificazione di 290 persone e il controllo di 221 veicoli. La zona resta sotto stretta osservazione a causa degli episodi di violenza avvenuti tra il 9 e il 13 novembre, tra cui una rissa tra famiglie rom e un accoltellamento nel centro storico, che hanno portato a un potenziamento delle misure di sicurezza.

Lanciano ancora osservata speciale sul piano della sicurezza. A seguito degli episodi di violenza verificatisi in città tra il 9 e il 13 novembre scorso – la rissa tra famiglie rom e l'accoltellamento nel centro storico - il questore della provincia di Chieti, Leonida Marseglia, ha disposto un.

