Nel fine settimana, Frosinone ha visto un'intensa attività di controlli interforze, con oltre 100 veicoli sottoposti a verifica e 160 persone identificate. L'operazione, pianificata dal Questore della provincia, Dott., mira a rafforzare la sicurezza pubblica e garantire il rispetto delle norme sul territorio.

© Frosinonetoday.it - Frosinone, maxi controlli interforze nel weekend: oltre 100 veicoli controllati e 160 persone identificate

Al fine di far fronte alle esigenze valutate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato pianificato dal Questore della Provincia di Frosinone, Dott. Stanislao Caruso, un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nel capoluogo che è stato. Frosinonetoday.it

Droni delle forze dell'ordine utilizzati nei posti di controllo

Frosinone, maxi controlli interforze a Sora e a Cassino: oltre mille identificati e multe - Il piano coordinato interforze, predisposto dal questore, è scattato l'altra sera e ha coinvolto decine di uomini e donne delle forze dell'ordine: in campo diverse pattuglie tra polizia, agenti di ... ilmessaggero.it

Merci, in Ciociaria maxi controlli sul trasporto: multe e quattro denunce - Questa volta l'attenzione si è spostata anche sul trasporto delle merci, in particolare dei prodotti vitivinicoli. ilmessaggero.it

Frosinone e provincia, Polizia di Stato impegnata in servizi specifici di vigilanza negli uffici postali per prevenire reati predatori nei giorni di pagamento delle pensioni. Controlli mirati e presenza costante sul territorio. #Frosinone #PoliziaDiStato #UfficiPostali # - facebook.com facebook

Frosinone, hashish tra i banchi di scuola scovato dal cane Odina. Controlli negli istituti superiori e alle fermate dei bus Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com