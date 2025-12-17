Spaccio di droga in Gad maxi operazione dei carabinieri | 5 soggetti arrestati - VIDEO

Una vasta operazione dei carabinieri di Ferrara ha portato all'arresto di cinque persone coinvolte in un giro di droga nel quartiere Gad. Con il supporto delle forze di Bologna e dell’unità cinofila, le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza cautelare, smantellando un importante punto di spaccio. L’intervento si è svolto mercoledì 17, segnando un decisivo colpo alla criminalità locale.

Vasta operazione antidroga contro lo spaccio in zona GAD

