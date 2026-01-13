Momenti di paura Arrestati dai carabinieri due malviventi armati di pistole ‘silenziate’

Due malviventi armati di pistole silenziate sono stati arrestati dai carabinieri nel centro città, dopo un breve inseguimento. I sospetti hanno tentato di fuggire entrando nei giardini delle ville, ma sono stati prontamente fermati dalle forze dell’ordine. L'intervento ha garantito la sicurezza dei cittadini e messo fine a un episodio di tensione in una zona abitualmente frequentata.

Paura in pieno centro. Con inseguimento dei banditi a sirene spiegate e il tentativo di fuga infilandosi nei giardini delle ville. Una mattinata rocambolesca e fuori dal comune che ha visto impegnati i carabinieri della stazione di Forte dei Marmi, con il supporto delle pattuglie delle stazioni di Pietrasanta e Querceta (una decina di militari in tutto) che hanno arrestato due individui responsabili di porto abusivo di armi clandestine in concorso e anche di ricettazione. L'intervento è scattato a seguito della segnalazione di un residente di via Mascagni che ha sentito strani rumori in pieno giorno fuori dalla propria abitazione.

