Quali riforme per un’Europa più libera e solidale | l' incontro in ricordo di David Sassoli in DIRETTA

Lunedì 12 gennaio 2026, presso Esperienza Europa - David Sassoli a Roma, si svolgerà l’incontro “Quali riforme per un’Europa più libera e solidale”. L’evento, in diretta, si propone di analizzare le possibili strategie per rafforzare la capacità dell’Unione Europea di affrontare le sfide attuali, promuovendo un modello più equo e sostenibile. Un’occasione per riflettere sulle riforme necessarie per un’Europa più unita e resiliente.

Cosa serve per rafforzare maggiormente la risposta dell'Europa alle sfide del presente? A questa domanda è dedicato l'incontro "Quali riforme per un'Europa più libera e solidale", in programma la mattina di lunedì 12 gennaio 2026 presso Esperienza Europa - David Sassoli a Roma.

