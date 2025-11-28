Mai Più in Silenzio | sala gremita a Europa Experience – David Sassoli
Il convegno europeo “Mai Più in Silenzio” si è tenuto a Roma, presso la prestigiosa cornice di Europa Experience – David Sassoli, un luogo simbolo del dialogo democratico, con l’obiettivo di fornire voce, strumenti e libertà alle donne nella lotta contro la violenza.?L’evento, patrocinato dalla Regione Lazio, da Rai per la Sostenibilità, da Gold TV e Lazio TV ESG è stato promosso dall’autore e conduttore Claudio David presidente dell’associazione culturale Red Fashion Talent Agency, dall’avvocata Eufemia Ferrara (presidente di Orizzonti Legali e autrice di Da donna a icona ) e dalla giornalista Jessica Fegatilli. 🔗 Leggi su Funweek.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oltre il silenzio – voci e racconti per il cambiamento #codogno #silenzio #sensibilizzazione #violenza Sabato 29 novembre 2025 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 Sala Santelli Via Vittorio Emanuele II n. 4 Codogno Intervengono: Benedetta Rossi, Oasi Giovani B - facebook.com Vai su Facebook
Silenzio, luce, trasparenze Sala Comunale d’Arte, piazza Unità 4 dal 26 novembre al 16 dicembre 2025 ogni giorno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 bit.ly/3KiaJWJ Vai su X