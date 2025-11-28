Mai Più in Silenzio | sala gremita a Europa Experience – David Sassoli

Il convegno europeo “Mai Più in Silenzio” si è tenuto a Roma, presso la prestigiosa cornice di Europa Experience – David Sassoli, un luogo simbolo del dialogo democratico, con l’obiettivo di fornire voce, strumenti e libertà alle donne nella lotta contro la violenza.?L’evento, patrocinato dalla Regione Lazio, da Rai per la Sostenibilità, da Gold TV e Lazio TV ESG è stato promosso dall’autore e conduttore Claudio David presidente dell’associazione culturale Red Fashion Talent Agency, dall’avvocata Eufemia Ferrara (presidente di Orizzonti Legali e autrice di Da donna a icona ) e dalla giornalista Jessica Fegatilli. 🔗 Leggi su Funweek.it