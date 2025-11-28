Mai Più in Silenzio | sala gremita a Europa Experience – David Sassoli

Funweek.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il convegno europeo  “Mai Più in Silenzio”  si è tenuto a Roma, presso la prestigiosa cornice di  Europa ExperienceDavid Sassoli, un luogo simbolo del dialogo democratico, con l’obiettivo di fornire voce, strumenti e libertà alle donne nella lotta contro la violenza.?L’evento, patrocinato dalla  Regione Lazio, da  Rai per la Sostenibilità, da Gold TV e Lazio TV ESG è stato promosso dall’autore e conduttore Claudio David presidente dell’associazione culturale Red Fashion Talent Agency, dall’avvocata  Eufemia Ferrara  (presidente di Orizzonti Legali e autrice di  Da donna a icona ) e dalla giornalista  Jessica Fegatilli. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Silenzio Sala Gremita