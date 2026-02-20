Onu lancia Commissione su controllo IA

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Guterres, ha annunciato la creazione di una nuova commissione per monitorare l’intelligenza artificiale, evidenziando come i timori crescano sempre di più. La decisione nasce da un aumento di incidenti e preoccupazioni riguardo all’uso scorretto di queste tecnologie. Guterres ha invitato a ridurre il clamore e la paura, sottolineando l’importanza di garantire che l’uomo mantenga il controllo. La commissione si concentrerà su come gestire i rischi e prevenire abusi, dando priorità alla sicurezza globale.

