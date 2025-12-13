Ecco l’Università dell’Onu | A Bologna studieremo l’IA

L’Italia accoglie l’Università delle Nazioni Unite, inaugurando a Bologna un centro dedicato allo studio dell’intelligenza artificiale. Con un finanziamento di 40 milioni di euro dal governo e un supporto regionale, il progetto rappresenta un passo importante nel panorama accademico internazionale, puntando a sviluppare competenze e innovazioni nel campo dell’IA nel nostro Paese.

Ora anche l’Italia ospita l’Università delle Nazioni Unite. Un progetto straordinario per cui il Governo ha stanziato 40 milioni di euro attraverso il Maeci (il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale) e a cui, assieme alla Regione Emilia-Romagna, darà linfa vitale nei primi dieci anni di attività con un contributo di due milioni e mezzo all’anno. L’Unu – questo l’acronomico – troverà casa negli spazi del ‘Dama’ (l’ex Manifattura Tabacchi, realizzata da Luigi Nervi e poi riqualificata) al Tecnopolo di Bologna, ormai cuore pulsante della Data Valley emiliano-romagnola e italiana ed eccellenza a livello europeo. Ilrestodelcarlino.it

A Bologna nasce l'Università dell'Onu sull'IA. Con la firma di questa mattina degli accordi tra l'Università delle Nazioni unite e il Governo italiano, prende ufficialmente forma una realtà di straordinaria rilevanza scientifica e istituzionale al Tecnopolo DAMA di Bologna.

Siamo orgogliosi che l’ONU abbia scelto l’Italia – e Bologna in particolare – come sede dell’Università delle Nazioni Unite dedicata all’intelligenza artificiale. Con gli investimenti sul supercomputer Leonardo, sul Tecnopolo, sul centro meteo europeo ECMWF x.com