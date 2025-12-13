Ecco l’Università dell’Onu | A Bologna studieremo l’IA

L’Italia accoglie l’Università delle Nazioni Unite, inaugurando a Bologna un centro dedicato allo studio dell’intelligenza artificiale. Con un finanziamento di 40 milioni di euro dal governo e un supporto regionale, il progetto rappresenta un passo importante nel panorama accademico internazionale, puntando a sviluppare competenze e innovazioni nel campo dell’IA nel nostro Paese.

Ora anche l’Italia ospita l’Università delle Nazioni Unite. Un progetto straordinario per cui il Governo ha stanziato 40 milioni di euro attraverso il Maeci (il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale) e a cui, assieme alla Regione Emilia-Romagna, darà linfa vitale nei primi dieci anni di attività con un contributo di due milioni e mezzo all’anno. L’Unu – questo l’acronomico – troverà casa negli spazi del ‘Dama’ (l’ex Manifattura Tabacchi, realizzata da Luigi Nervi e poi riqualificata) al Tecnopolo di Bologna, ormai cuore pulsante della Data Valley emiliano-romagnola e italiana ed eccellenza a livello europeo. Ilrestodelcarlino.it

