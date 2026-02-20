Omicidio in via Baracca fermati quattro giovani albanesi

Quattro giovani albanesi sono stati fermati dalla polizia dopo un omicidio avvenuto in via Baracca. Tra loro, un ragazzo di 19 anni è stato portato in cella: si pensa che possa essere il protagonista di un episodio violento che ha portato alla morte di Vladimir Lleshi, un uomo di 38 anni trovato senza vita nei giardini di Prato l’estate scorsa. La polizia sta ancora cercando di chiarire le ragioni dietro questo gesto.

Un giovane di 19 anni originario dell'Albania è finito in carcere: sarebbe lui, secondo gli inquirenti, il principale indiziato dell'omicidio di Vladimir Lleshi, il trentottenne albanese trovato priva di vita la scorsa estate presso i giardini di via Baracca, a Prato. Lo ha fatto sapere la procura di Prato in una nota diramata oggi 20 febbraio, rendendo noto come la squadra mobile abbia eseguito complessivamente quattro misure cautelari emesse dal gip su richiesta della procura a carico di quattro giovani albanesi. Il diciannovenne arrestato con le accuse di rissa ed omicidio sarebbe, secondo gli investigatori, la persona che ha avrebbe colpito Lleshi con un cacciavite durante la colluttazione scoppiata ai giardini, per una ferita poi rivelatasi fatali.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

