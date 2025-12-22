Rapina e sequestro a un quindicenne | fermati quattro giovani della Bergamasca

A MILANO. Momenti di paura nella serata di domenica 21 dicembre in una traversa di corso Buenos Aires: la vittima, 15 anni, è stata minacciata e derubata da un gruppo composto da un maggiorenne e tre minorenni, tutti residenti tra Bergamo e provincia e già noti alle forze dell’ordine. Decisivo l’intervento dei carabinieri, allertati dal padre del ragazzo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

