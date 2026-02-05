Murazzi di Torino lancia una bici elettrica sul déhors di Gianca poco dopo il tentato omicidio di Mauro Glorioso | uomo rinviato a giudizio

Dopo il tentato omicidio di Mauro Glorioso, un uomo di 45 anni ha preso di mira il locale Gianca lanciando una bicicletta elettrica dalla balaustra dei Murazzi. L’episodio è avvenuto pochi giorni fa, e oggi il sospettato è stato rinviato a giudizio. La sua speranza di evitare il processo si è dissolta: ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti al giudice.

Sperava di risolvere i suoi guai con la giustizia senza alcun processo. Invece oggi, 5 febbraio, il 45enne che ha lanciato una bicicletta elettrica dalla balaustra dei Murazzi di Torino contro il dehors del locale Gianca è stato rinviato a giudizio. Il lancio della bicicletta elettrica che colpì Mauro Glorioso ai Murazzi avvenne nell'inverno del 2023. Tutti i responsabili sono stati condannati per tentato omicidio. Per Sara Cherici la condanna è di 14 anni di reclusione. Mauro Glorioso, il giovane palermitano di 26 anni colpito da una bici ai Murazzi di Torino e rimasto tetraplegico, riceve l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha insignito il 26enne rimasto tetraplegico per non essersi arreso alle avversità della vita.

