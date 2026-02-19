Donna decapitata a Scandicci fermato l’uomo accusato di omicidio

Un uomo di origini nordafricane è stato arrestato dopo che Silke Sauer, donna tedesca di 44 anni, è stata trovata decapitata in un’area abbandonata a Scandicci, vicino Firenze. La vittima, senza fissa dimora, è stata scoperta mercoledì mattina nell’ex Cnr, con segni evidenti di violenza. I carabinieri hanno individuato e fermato l’uomo poco dopo aver avviato le indagini. La polizia sta ancora chiarendo i motivi dell’aggressione e cerca eventuali testimoni della scena. La comunità locale si interroga sulle cause di questa tragedia.

(Adnkronos) – I carabinieri hanno fermato un uomo di origini nordafricane per l'omicidio di Silke Sauer, la cittadina tedesca di 44 anni, senza fissa dimora, trovata senza vita e decapitata nell'area abbandonata dell'ex Cnr a Scandicci (Firenze) nella mattinata di mercoledì 18 febbraio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto all'obbligo di firma presso la caserma di Scandicci, si trova attualmente piantonato in ospedale con l'accusa di omicidio. Nei prossimi giorni è prevista l'udienza di convalida del fermo. Secondo quanto emerso, l'arrestato frequentava la vittima negli ultimi tempi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Donna trovata decapitata a Scandicci, fermato un uomo con l’accusa di omicidioA Scandicci, una donna è stata trovata decapitata, e la polizia ha arrestato un uomo sospettato di averla uccisa. Leggi anche: Donna decapitata a Scandicci: fermato un uomo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cadavere di una donna decapitata trovato nell'area ex Cnr a Scandicci (Firenze); Firenze, trovato il cadavere decapitato di una donna a Scandicci; Il cadavere di una donna decapitata trovato a Scandicci; Orrore a Scandicci: donna decapitata trovata nell’area ex Cnr. Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomo. L’ipotesi: tra i due una lite, poi l’orroreDa una prima ricostruzione pare che la vittima e l’uomo si frequentassero. Ed è possibile che il delitto sia stato il tragico epilogo di un diverbio. L’uomo si trova adesso piantonato in ospedale, dov ... lanazione.it Donna trovata decapitata a Scandicci, fermato un uomo con l’accusa di omicidioÈ stato fermato un uomo con l'accusa di aver ucciso e poi decapitato il cadavere della donna ritrovato a Scandicci nella tarda mattinata del 18 febbraio ... fanpage.it Viaggio nell'area dove è stata trovata la donna decapitata facebook Donna trovata decapitata nel casolare a Scandicci: identificata la vittima, un cane vegliava sul corpo x.com