Gli agricoltori di Civitanova hanno manifestato per denunciare i rischi legati ai prezzi bassi e all’importazione di pesticidi dal Mercosur. Con un presidio in via Einaudi, hanno ribadito che i produttori non sono merce di scambio e che i consumatori non devono essere considerati cavie. Questa mobilitazione evidenzia le preoccupazioni sul rispetto della qualità e della sostenibilità nel settore agricolo italiano.

"Noi contadini non siamo merce di scambio e voi consumatori non siete delle cavie". È quanto si legge in uno dei cartelli che ieri sono stati esposti nel presidio degli agricoltori riuniti in via Einaudi, nella zona commerciale di Civitanova. Una decina i partecipanti che prima hanno sfilato a bordo dei trattori, e poi si sono fermati nello spiazzo verde per dare voce a una protesta pacifica. Alcuni sono giovani proprietari di aziende provenienti dall’interno del Maceratese, e in sostanza chiedono di essere tutelati dall’accordo di libero scambio tra i paesi dell’Ue e alcuni del Sud America – Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay – che, tra i vari aspetti, prevede l’importazione nel mercato europeo di prodotti agricoli sudamericani come carne bovina, mais, soia e zucchero che genererebbero un’ostica concorrenza, oltre a detenere standard sanitari meno qualificati rispetto a quelli in vigore nell’Ue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Prezzi stracciati e pesticidi: no al Mercosur"

Leggi anche: Viaggi a prezzi stracciati, occhio a questa data: prenotate subito!

Leggi anche: La PlayStation a prezzi stracciati da Unieuro, un’offerta mai vista

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Prezzi stracciati e pesticidi: no al Mercosur; Mercosur, coltivatori e allevatori preoccupati per l'utilizzo di ormoni e pesticidi: Prezzi bassi ma salute a rischio; Coldiretti contro i trafficanti di olio straniero; Dall'Europa regalo ai trafficanti d'olio, pochi controlli e frontiere colabrodo.

Prezzi stracciati e pesticidi: no al MercosurLa protesta dei trattori in via Einaudi: In Brasile usano prodotti che qui sono vietati da 30 anni. Chiediamo più tutela dalla Regione ... ilrestodelcarlino.it

Latte estero a prezzi stracciati mentre le stalle chiudono: così la speculazione sta affossando la zootecnia torineseColdiretti Torino denuncia il crollo del prezzo alla stalla e chiede di fermare le importazioni: «Così si tradisce il patto con il territorio e si danneggiano anche i consumatori» ... giornalelavoce.it

Daniela Boutique. Sugartapes · Romantic. “Cappottini in saldo: eleganza a prezzi stracciati! Perfetti per l’inverno! *TUTTO IN SALDO!* #Danie_laboutique #SaldiCappotti #WinterFashion” - facebook.com facebook