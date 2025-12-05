Prezzi delle case in vendita fuori controllo anche a Firenze | monolocale di 12mq senza finestre a 130mila euro I comitati | Come può avere l’abitabilità?

Un monolocale da «circa» 12 metri quadri, senza finestre, messo in vendita a 130mila euro. Sta facendo discutere l’annuncio pubblicato dall’agenzia immobiliare Tecnocasa nel centro di Firenze. «Stanza singola con cucina elettrica e bagno», si legge nell’annuncio pubblicato online. Nelle immagini, invece, si vedono un letto singolo, un tavolino con una sedia, uno sgabello, un cassone e due porte: quella d’ingresso e quella del bagno. « La città è fuori controllo. Oltre il prezzo folle, emergono varie domande: come può avere l’abitabilità?», denuncia Massimo Torelli, portavoce del comitato Salviamo Firenze. 🔗 Leggi su Open.online

