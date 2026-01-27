Bergamo Jazz numero 47 | omaggio a Davis e Coltrane

La 47ª edizione di Bergamo Jazz celebra le icone del jazz come Davis e Coltrane, offrendo un approfondimento musicale e culturale alla città. Il festival, ormai consolidato, anima teatri, musei e spazi pubblici, creando un’occasione di incontro e di scoperta per appassionati e nuovi ascoltatori. Un appuntamento che arricchisce il panorama musicale locale con un respiro internazionale.

Bergamo si accende di suoni e improvvisazioni con la 47a edizione di Bergamo Jazz, il festival che da decenni porta questo genere musicale nei teatri, nelle strade e nei musei, trasformando la città in un laboratorio sonoro di respiro internazionale. La Fondazione Donizetti ha svelato il programma completo della manifestazione, in programma dal 19 al 22 marzo. Il filo conduttore della kermesse, sostenuta dal Comune, dal ministero della Cultura e da sponsor privati, è "Setting the Pace", titolo scelto da Joe Lovano, per la terza volta direttore artistico, che sottolinea una ricorrenza importante: il centenario della nascita di due icone assolute, Miles Davis e John Coltrane.

