Oliynykova la tennista ucraina che vive sotto le bombe a Kiev | I russi vogliono uccidermi e dovrei stringergli la mano?

Oleksandra Oliynykova, la tennista ucraina che vive sotto le bombe a Kiev, ha dichiarato di avere paura per la propria vita, accusando i russi di volerla uccidere. La ragazza, ancora poco nota nel circuito professionistico, si allena tra crolli e sirene antiaereo. Nonostante la guerra, continua a giocare, sperando di rappresentare il suo paese. La sua storia ha attirato l’attenzione internazionale, portando molti a chiedersi come possa conciliare la passione per il tennis con le atrocità quotidiane. La sua determinazione resta evidente.

Oleksandra Oliynykova “è forse la stella emergente più improbabile del tennis femminile”, scrive di lei il Times. Perché la tennista ucraina è l’unica giocatrice di alto livello che vive ancora a Kiev, suo padre è in prima linea con una delle unità di droni più efficaci dell’esercito. Un generatore nel suo tennis club fa sì che ci siano ancora luce e acqua quando la corrente elettrica in città va via, ma lei deve prendere un treno notturno per il confine ungherese o rumeno prima di recarsi al suo prossimo torneo. Ha 25 anni. Anche dopo aver vinto due titoli Itf consecutivi in??Sardegna a maggio, Oliynykova ha dormito in aeroporto perché il premio in denaro non era ancora arrivato sul suo conto in banca.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

