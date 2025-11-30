Ucraina sotto attacco | bombe russe su Kherson e Kiev 2 morti Delegazione Zelensky in Usa per la pace

Sono almeno due le vittime degli ultimi raid russi in Ucraina. Zelensky intanto promette "nuove sanzioni". Oggi riprendono i colloqui di pace in Florida. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Aiutaci ad equipaggiare l'Ospedale di Trostianets A soli 35 km dal confine con la Russia, si trova Trostianets, nella Regione di Sumy, una città ucraina sotto continui attacchi dell'esercito russo, che ha anche vissuto l’orrore dell’occupazione russa: sac - facebook.com Vai su Facebook

#Ucraina #Russia #Propaganda Interessante notare l’evoluzione della propaganda russa in coordinamento con il “piano di pace”, redatto da quella che ormai può essere tranquillamente definita come una spia russa: Witkoff. Assieme al piano di pace — la c Vai su X

Ucraina sotto attacco: bombe su Kherson e Kiev, 2 morti e 7 feriti. Delegazione Kiev in Usa per la pace - Sono almeno due le vittime degli ultimi raid russi in Ucraina. fanpage.it scrive

Ucraina, Umerov in Usa per negoziati. Nuovi attacchi nella notte vicino Kiev. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Umerov in Usa per negoziati. Segnala tg24.sky.it

Ucraina ancora sotto le bombe russe, dopo incontri di Ginevra - La prima esplosione non è stata molto forte, ma ci ha spaventati, poi la successiva ha mandato in frantumi le finestr ... Scrive msn.com