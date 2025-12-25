Natale sotto le bombe in Ucraina bombardamenti russi su Odessa

Attacco russo nel corso della notte contro le infrastrutture portuali nella regione di Odessa: un morto e diversi feriti. BAMBINIxLAPACE. Ucraina, Natale sotto le bombe: massicci attacchi russi su energia e infrastrutture; Natale nel Donbass. Mons. Ryabukha (Donetsk), "sotto le bombe e al freddo, Dio nasce anche qui"; Ucraina. Natale sotto il fuoco, Shevchuk: "La Russia ci vuole nelle tenebre, ma celebriamo con cuori pieni di speranza"; Natale sotto le bombe: la Russia attacca l'Ucraina con oltre 650 droni.

Natale sotto il fuoco. Shevchuk: “La Russia ci vuole nelle tenebre, ma celebriamo con cuori pieni di speranza” - Il giorno dopo l’autobomba a Mosca in cui è rimasto ucciso il generale Sarvarov, l’Ucraina è stata presa di mira da un massiccio attacco russo su tutto il Paese. difesapopolo.it

Natale in Ucraina. Rizzi (Soleterre): ho visto l’orrore, è tutto assurdo: “Il fuoco delle bombe. E i bambini bruciano” - Roma, 24 dicembre 2025 – “Il mio Natale è tutti i giorni: ridare vita a queste vite”. msn.com

Ucraina, Caracciolo: La Russia vuole Odessa

