Centro a rischio scivolate | olio esausto in strada chiusure e deviazioni

Un episodio di olio esausto riversato sulla strada ha causato rischi di scivolamenti e disagi nel centro di Udine. La zona di via Cosattini, tra la pasticceria Beltrame e largo del Pecile, ha visto la chiusura temporanea di strade e deviazioni, generando preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti.

Attimi di preoccupazione nel centro di Udine, dove un ingente quantitativo di olio alimentare esausto è finito sulla carreggiata in via Cosattini, tra la pasticceria Beltrame e largo del Pecile. La presenza della sostanza oleosa ha reso l’asfalto particolarmente scivoloso, con rischi concreti per. Udinetoday.it

