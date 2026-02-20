Olio d’oliva di semi di girasole o di cocco | qual è il più salutare?

Recentemente, molti consumatori si sono interrogati sulla scelta dell’olio migliore per la salute, spinti da nuove tendenze alimentari e ricette innovative. Tra le opzioni più comuni ci sono quello d’oliva, di semi di girasole e di cocco. La dottoressa spiega che ogni tipo ha caratteristiche diverse e può influire sul benessere in modo specifico. La domanda su quale olio sia più salutare rimane aperta e richiede attenzione.

Gli oli vegetali rappresentano una componente fondamentale dell’alimentazione quotidiana. "Forniscono acidi grassi essenziali che il nostro organismo non è in grado di produrre autonomamente e svolgono un ruolo importante nella salute del sistema cardiovascolare, del cervello e della pelle" spiega la dottoressa Paola Coppola, Nutrizionista di MioDottore. "Tra i più utilizzati in cucina troviamo l’olio extravergine d’oliva, pilastro della tradizione mediterranea, il diffuso olio di girasole e l’olio di cocco, sempre più popolare negli ultimi anni". "Non esiste una risposta unica", afferma la dottoressa Paola Coppola.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Olio d’oliva, di semi di girasole o di cocco: qual è il più salutare? Leggi anche: Olio di semi fatto passare per olio d'oliva extravergine: denunciato commerciante Leggi anche: Accusa, olio di semi spacciato per olio d’oliva: denunciato commerciante nel brindisino Guardia di finanza The BEST Oil for Your Heart What You Should Really Be Cooking With Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’olio d’oliva italiano tra volatilità dei prezzi ed eccellenze locali; Allarme produttori: perché scende il prezzo dell'olio d'oliva in UE?; Industria dell’olio d’oliva: indagine Mediobanca; Olio d’oliva italiano: nel 2025 cala la produzione, prezzi più alti di Spagna e Grecia. L'olio extravergine di oliva di eccellenza dappertutto: il mondo deve conoscere il gusto del vero evoFaccio finta di non aver visto giusto oggi, che un litro di olio spagnolo viene scambiato a 4,5 euro/kg e cerco di raccontare un’altra storia. Ottimo prodotto, bel packaging ma senza vendite: che fare ... teatronaturale.it L'industria dell'olio d'oliva al top in ItaliaTOSCANA: Fra le produzioni regionali, la Toscana è sul podio per volumi in frantoio e al quarto posto per incidenza sul volume totale nazionale ... toscanamedianews.it 200 g farina Manitoba 200 g farina 00 100 g farina di grano duro 10 g lievito di birra fresco (oppure 5 di lievito secco) 360 ml acqua 7 g sale 1 filo olio extravergine d’oliva Per condire 300 ml passata di pomodoro q.b. sale q.b. olio extravergine d’oliva q.b. origa - facebook.com facebook Sequestrati al Porto di Salerno 18.100 kg di olio d’oliva falsamente dichiarato “extravergine”, nell’ambito di un’operazione congiunta, condotta nel contesto del monitoraggio dei flussi di import ed export di olio d’oliva. x.com