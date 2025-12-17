Accusa olio di semi spacciato per olio d’oliva | denunciato commerciante nel brindisino Guardia di finanza
La Guardia di Finanza di Brindisi ha denunciato un commerciante per aver spacciato olio di semi come olio d’oliva. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli nel settore olivicolo e oleario, monitorando i prodotti venduti nei negozi e nei mercati settimanali della provincia.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza stanno intensificando i controlli nel settore olivicolo e oleario nella provincia di Brindisi, attraverso un’attività di monitoraggio dell’olio posto in vendita negli esercizi commerciali del territorio e nei mercati settimanali cittadini. Da ultimo, i militari della Compagnia di Fasano hanno eseguito un controllo ispettivo nei confronti di un esercente che aveva esposto per la vendita dell’olio pubblicizzato come “extravergine di oliva 100% italiano locale di Altamura” confezionato in latte e contenitori di plastica privi di ogni indicazione obbligatoria relativa alla tracciabilità e alle indicazioni di conservazione del prodotto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
