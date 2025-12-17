La Guardia di Finanza di Brindisi ha denunciato un commerciante per aver spacciato olio di semi come olio d’oliva. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli nel settore olivicolo e oleario, monitorando i prodotti venduti nei negozi e nei mercati settimanali della provincia.

© Noinotizie.it - Accusa, olio di semi spacciato per olio d’oliva: denunciato commerciante nel brindisino Guardia di finanza

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza stanno intensificando i controlli nel settore olivicolo e oleario nella provincia di Brindisi, attraverso un’attività di monitoraggio dell’olio posto in vendita negli esercizi commerciali del territorio e nei mercati settimanali cittadini. Da ultimo, i militari della Compagnia di Fasano hanno eseguito un controllo ispettivo nei confronti di un esercente che aveva esposto per la vendita dell’olio pubblicizzato come “extravergine di oliva 100% italiano locale di Altamura” confezionato in latte e contenitori di plastica privi di ogni indicazione obbligatoria relativa alla tracciabilità e alle indicazioni di conservazione del prodotto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Leggi anche: Olio di semi fatto passare per olio d'oliva extravergine: denunciato commerciante

Leggi anche: Olio di semi spacciato per extravergine nelle mense scolastiche: in tre rischiano il processo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Truffa sullolio extravergine lindagine a Roma

"L'accusa segreta", Francesco Hayez L'opera, realizzata tra il 1847 e il 1848, è un olio su tela e fa parte di un trittico dedicato al tema tardo-romantico della vendetta per amore. Raffigura una giovane donna veneziana, Maria, tormentata, in procinto di inserire u - facebook.com facebook