olimpiadi sovraniste

Richard Nixon, noto per aver lasciato la Casa Bianca sotto scandalo, affermò che alle Olimpiadi il secondo posto porta l'argento, mentre in politica si rischia l’oblio. Questa frase torna di attualità dopo che alcuni leader sovranisti hanno accusato l’Europa di perdere terreno nelle competizioni internazionali, anche sportive. La polemica si concentra sui risultati ottenuti e sulla capacità di rappresentare i valori nazionali. La questione diventa ancora più accesa quando si parla di investimenti e di visibilità globale in occasione delle ultime manifestazioni sportive.

«Alle Olimpiadi finire secondi ti porta un argento. In politica solo l'oblio», diceva Richard Nixon, peraltro l'unico presidente americano a dimettersi in corsa. Cosa c'entra? Nulla. Ma ci è venuto in mente, tirando un primo bilancio dei Giochi che stanno per chiudersi, pensando alla destra che in fondo ha vinto l'oro e alla sinistra radicale che, se esistessero le Olimpiadi per i perdenti, trionferebbe. Mai viste Olimpiadi più fieramente sovraniste di Milano-Cortina 2026. Un tripudio di bianco! (e per forza erano «invernali».). Bianca la neve, bianco cristallino il ghiaccio, bianchi tutti gli atleti, che per trovare un nero hanno dovuto tirar fuori il fidanzato della Brignone.

