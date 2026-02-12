Olimpiadi – Francesca Lollobrigida bis d’oro alle Olimpiadi nel pattinaggio – Sport

Francesca Lollobrigida si aggiudica il secondo oro alle Olimpiadi nel pattinaggio di velocità. Dopo aver vinto la prima medaglia, la campionessa italiana ha confermato il suo talento battendo di nuovo la concorrenza. La sua vittoria arriva dopo mesi di allenamenti intensi, portando a casa il risultato più importante della sua carriera. I tifosi italiani festeggiano un’altra grande impresa nello sport.

Dalle Piste del Varesotto all’Olimpo: Francesca Lollobrigida Conquista il Bis d’Oro nel Pattinaggio di Velocità. Milano, 12 febbraio 2026 – Francesca Lollobrigida ha scritto la storia del pattinaggio di velocità italiano, conquistando il suo secondo oro olimpico ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. La campionessa romana si è imposta nella gara dei 5.000 metri alla fiera di Rho, superando l’olandese Merel Conijn di soli dieci centesimi di secondo, dopo aver già trionfato sui 3.000 metri. Un’impresa che conferma il suo stato di forma eccezionale e proietta l’Italia ai vertici di questa disciplina.🔗 Leggi su Ameve.eu

