Olimpiadi 2026 | Per le Olimpiadi i nostri militari dormono al gelo La denuncia del sindacato

I militari italiani che stanno lavorando in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 si trovano a dover affrontare condizioni dure. Secondo un sindacato, molti di loro sono costretti a dormire al freddo, al gelo, e senza le condizioni adeguate. La notizia ha sollevato polemiche sulla cura e l’attenzione riservata alle forze armate coinvolte nei preparativi. Mentre l’entusiasmo per l’evento cresce, le testimonianze dei soldati mettono in discussione la gestione delle strutture di alloggio.

L'entusiasmo per l'inaugurazione dei Giochi Invernali sembra non riuscire a valicare le mura delle caserme dove alloggiano i nostri soldati. Mentre i riflettori illuminano i campioni, una voce di protesta si leva con forza per denunciare quella che viene definita come una situazione inaccettabile. «Mentre il mondo guarda con ammirazione alle vette di Cortina e Milano per l'apertura dei Giochi Olimpici, dietro le quinte della sicurezza si consuma un trattamento indegno per le donne e gli uomini dell'Esercito Italiano»: con queste parole il sindacato Libera Rappresentanza dei Militari ha sollevato il velo su una realtà fatta di degrado e abbandono.

