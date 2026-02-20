Olimpiadi Short track | bronzo Italia maschile attesa per Fontana

Durante una serata di gare di short track a Milano, gli atleti italiani hanno ottenuto un risultato importante. La staffetta maschile e le donne hanno partecipato ai 1500 metri, portando a casa una medaglia di bronzo nei 5000 metri. La squadra ha dimostrato determinazione e velocità, conquistando un piazzamento che fa sognare gli appassionati italiani. La competizione ha visto protagonisti i velocisti azzurri sul ghiaccio milanese.

Serata di short track a Milano. Sul giacchi la staffetta maschile e le donne per i 1500 metri. Altra medaglia per gli azzurri che conquistano un sudato bronzo nei 5000 metri. Medaglia di bronzo per l’Italia nella staffetta maschile di short track al termine di una finale ad altissima tensione. Sul ghiaccio trionfano i Paesi Bassi, davanti alla Corea del Sud, con gli azzurri che conquistano il terzo gradino del podio al termine di una gara combattutissima. In pista quattro squadre: Corea del Sud, Paesi Bassi, Canada e Italia. Il quartetto azzurro composto da Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Tommaso Nadalini e Davide Cassinelli ha interpretato una prova generosa, restando a lungo in scia delle prime posizioni.🔗 Leggi su Sportface.it LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Arianna Fontana e staffetta maschile d’ORO! Spechenhauser argento e Nadalini bronzo nei 1000Segui in tempo reale i risultati dei Campionati Europei di short track 2026. LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: staffetta maschile in finale, ultima carta per FontanaIl team italiano di short track ha raggiunto la finale della staffetta maschile ai Giochi Olimpici 2026, una vera sfida per Fontana. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling; Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: oro Italia nello short track, bronzo nel curling; Milano Cortina, altre due medaglie per l'Italia: oro nella staffetta mista short track e bronzo nel curling; Medaglie azzurre. Short track, la staffetta femminile è d'argento. Diretta Olimpiadi, short track: argento per le azzurre nella staffetta 3000. Fontana la più medagliata di sempre. Sighel rinuncia alla finale B dei 500Altro bronzo dal fondo. Shiffrin da capogiro: domina lo slalom, italiane nelle retrovie. Nuovo ko per l’Italia del curling, domani match decisivo con la Svizzera ... sport.quotidiano.net Video Short Track/ Medaglia d’argento all’Italia nella staffetta femminile! (Olimpiadi Milano Cortina 2026)Video Short Track stafetta 3000 m femminile sintesi e highlights della finale valevole per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Le Azzurre sono medaglia d'argento! ilsussidiario.net Olimpiadi, occhi su staffetta e Arianna Fontana nello short track. Delusione per Lollobrigida, Giacomel si ritira dal biathlon per un malore x.com Olimpiadi - Short track. Confortola, la degna erede di super Fontana: nei 3.000 è un argento che profuma davvero d’impresa - facebook.com facebook