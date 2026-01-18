Segui in tempo reale i risultati dei Campionati Europei di short track 2026. Arianna Fontana e la staffetta maschile si sono aggiudicate l’oro, mentre Spechenhauser e Nadalini hanno conquistato rispettivamente l’argento e il bronzo nei 1000 metri. Restate aggiornati cliccando qui per le ultime notizie e i risultati live. Grazie per averci seguito, arrivederci.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 17.18: Due ori, dunque, nella giornata conclusiva degli Euiropei di short track per l’Italia, firmati da Arianna Fontana, sempre sul pezzo, e dalla staffetta maschile con Sighel grande protagonista. Si aggiungono due medaglie, l’argento di Spechenhauser e il bronzo di Nadalini nei 1000 metri. Amndrà invece monitorata la condizione fisica di Valcepina che è stata vittima di una sfortunatissima caduta rovinosa. L’atleta è uscita in barella dall’impianto, speriamo che non si tratti di nulla di grave. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Arianna Fontana e staffetta maschile d’ORO! Spechenhauser argento e Nadalini bronzo nei 1000

LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Nadalini bronzo nei 1500, tra poco i 1000 metri con Arianna Fontana

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026. Oggi, Nadalini conquista il bronzo nei 1500 metri, mentre tra poco si svolgeranno le semifinali dei 1000 metri femminili con Arianna Fontana. Aggiorna questa pagina per restare informato sugli eventi e sui risultati delle gare in corso.

LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: ORO per Arianna Fontana nei 1500! Sighel all’attacco nei 1000!

Segui in tempo reale i Campionati Europei di short track 2026, con aggiornamenti sulle gare e i risultati più importanti. Oggi, Arianna Fontana conquista l’oro nei 1500 metri, confermando il suo ruolo di protagonista della disciplina. Restate con noi per tutte le novità e gli aggiornamenti sulle gare in corso e le classifiche in diretta.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bruttissima caduta per Martina Valcepina. L'Azzurra durante i quarti di finale dei 500 metri degli Europei di Short Track di Tilburg ha colpito i cilindri che delimitano la pista finendo rovinosamente a terra. Immediato l'intervento dello staff medico. Martina è stata - facebook.com facebook

ARIANNAAAAAA È Fontana a regalare il primo oro all’Italia dello short track agli Europei di Tilburg! L’azzurra è CAMPIONESSAAAA nei 1500 metri femminili! Insieme a lei sul podio, con la medaglia di bronzo, Arianna Sighel! SPETTACOLARIIIIII x.com